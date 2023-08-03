"Спасибо большое за презентацию, приятная и воодушевляющая церемония. "Зенит" — большой клуб, очень приятно быть сегодня здесь. Был приятно удивлен, что в первой игре вышел на поле", — сказал Эракович.
22-летний Страхиня Эракович подписал контракт с новой командой на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон. Ранее всю карьеру спортсмен провёл в составе сербской команды "Црвена Звезда". Ранее сообщалось, что Эраковича также хотел подписать "Спартак".
Источник: "Спорт-Экспресс".
Эракович: "Зенит" — большой клуб, очень приятно быть здесь
Защитник "Зенита" Страхиня Эракович прокомментировал свой переход в российский клуб.
Фото: ФК "Зенит"