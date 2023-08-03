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Малком: из всех клубов, в которых играл, "Зенит" — абсолютный топ, на первом месте

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Нападающий "Аль-Хиляля" Малком опубликовал прощальные слова в адрес "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Из всех клубов, в которых играл, "Зенит" — абсолютный топ, на первом месте. Для меня петербургский клуб всегда будет иметь особое значение", — сказал Малком.

26-летний воспитанник "Коринтианса" Малком пополнил состав российского клуба летом 2019 года, перейдя из испанской "Барселоны" за 40+5 миллионов евро. В составе "Зенита" Малком сразу же стал ключевым игроком, забив 42 гола и отдав 24 результативные передачи в 109 матчах. Вместе с российской командой бразилец выиграл девять трофеев.

Источник: "Спорт-Экспресс".


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