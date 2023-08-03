"Из всех клубов, в которых играл, "Зенит" — абсолютный топ, на первом месте. Для меня петербургский клуб всегда будет иметь особое значение", — сказал Малком.
26-летний воспитанник "Коринтианса" Малком пополнил состав российского клуба летом 2019 года, перейдя из испанской "Барселоны" за 40+5 миллионов евро. В составе "Зенита" Малком сразу же стал ключевым игроком, забив 42 гола и отдав 24 результативные передачи в 109 матчах. Вместе с российской командой бразилец выиграл девять трофеев.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Малком: из всех клубов, в которых играл, "Зенит" — абсолютный топ, на первом месте
Нападающий "Аль-Хиляля" Малком опубликовал прощальные слова в адрес "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"