– Без Малкома питерцам необходимо нащупывать новую игру. После абсолютного ненужного фола Мостового "Ростов" с пенальти отыгрался, и "зенитовцы" увезли с Дона лишь ничью – 1:1. Так что с мотивацией на игру у питерской дружины после обидной осечки, думаю, все в порядке.
Предположу, что и в Санкт-Петербурге "Динамо" продолжит забивать. Атакующая компания из Захаряна, Тюкавина и Смолова однозначно потреплет нервы "Зениту", однако нестабильность "Динамо" в обороне не сулит столичному клубу ничего хорошего. Думаю, в этом противостоянии нас ждет большое количество мячей с обеих сторон, – приводит слова Тихонова RT.
Встреча в рамках 3-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Динамо" пройдет 6 августа на стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток главного судьи Алексея Амелина из Тулы раздастся в 19:00 по московскому времени. На VAR ему поможет сочинец Павел Кукуян.
"Динамо" пока не одержало ни одной победы в новом сезоне и с одним набранным очком располагается вблизи зоны стыковых матчей. "Зенит" заработал 4 очка и находится в группе из пяти команд, которые делят места с третьего по седьмое. Отметим, что лидерами таблицы Российской Премьер-Лиги являются "Краснодар" и "Спартак", которые пока не теряли очков.
Тихонов: нестабильность "Динамо" в обороне не сулит столичному клубу ничего хорошего в матче с "Зенитом"
Восьмикратный чемпион России в составе "Спартака" Андрей Тихонов сделал прогноз на матч 3-го тура РПЛ между санкт-петербургским "Зенитом" и московским "Динамо".
Фото: ФК "Спартак"