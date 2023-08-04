- Я думаю, что в этом году "Спартак" и "Локомотив" смогут составить какую-то конкуренцию "Зениту". ЦСКА? У них очень короткая скамейка, если никого не купят, то им будет тяжело, - передает слова Жиркова Metaratings.ru.
Петербургский "Зенит" в течение последних пяти лет неизменно становился победителем Российской премьер-лиги с итоговым отрывом от 7 до 15 очков от ближайшего преследователя. В двух стартовых турах текущего сезона сине-бело-голубые набрали 4 очка благодаря победе над "Пари НН" (2:0) и ничьей с "Ростовом" (1:1) и занимают четвертое место. Лидирует в чемпионате "Краснодар" (6 очков), также 6 очков у идущего вторым "Спартака", "Локомотив" третий с 4 очками. Московский ЦСКА набрал 3 турнирных балла и находится на восьмой позиции.
Жирков: "Спартак" и "Локомотив" смогут составить конкуренцию "Зениту". У ЦСКА очень короткая скамейка, будет тяжело
Экс-полузащитник и защитник ЦСКА и "Зенита" Юрий Жирков высказал мнение о конкуренции в наступившем сезоне РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА