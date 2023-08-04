– У "Спартака" есть глубина и усиление. Мы видим, что Бонгонда становится чуть ли не лучшим, Промес в порядке, Соболев и Джикия вернулись. Если посмотреть на состав и скамейку "Спартака" – поспорить может только "Зенит". Но у "красно-белых" тоже есть проблемы в обороне. Все равно в матче с "Рубином" для меня фаворит – "Спартак", – приводит слова Мостового "Чемпионат".
Матч 3-го тура чемпионата России между казанским "Рубином" и московским "Спартаком" состоится в субботу, 5 августа, в столице Татарстана. Стартовый свисток арбитра Евгения Кукуляка на "Ак Барс Арене" раздастся в 17:30 по местному времени. Команда Гильермо Абаскаля набрала 6 очков и вместе с "Краснодаром" лидирует в таблице Российской Премьер-Лиги. Новичок РПЛ "Рубин" в стартовых турах дважды сыграл вничью, оба раза упустив победы на последних минутах – 2:2 с "Локомотивом" в Москве и 1:1 дома с "Оренбургом".
Мостовой: по составу и скамейке поспорить со "Спартаком" может только "Зенит"
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой заявил, что по качеству и глубине состава в нынешнем сезоне с "красно-белыми" способен соперничать только бессменный чемпион России 5 последних лет "Зенит".
Фото: "Матч ТВ"