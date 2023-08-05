- Да, перенесем матч. Выбираем дату в начале сентября. Есть ряд важных игроков "Спартака", кто не сможет быть, без них блекнет антураж. Хотели еще Валерия Газзаева видеть - он тоже будет в конце августа.
Напомним, ранее стало известно, что выставочный матч должен был пройти на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве 18 августа. Как сообщалось, свое участие в игре подтвердили Роман Павлюченко, Александр Мостовой, Виктор Онопко, Дмитрий Парфенов, Александр Филимонов, Сальваторе Боккетти, Евгений Алдонин, Игорь Денисов и Дмитрий Сычев. Тренерский штаб национальной сборной России возглавит Юрий Семин, его помощниками будут Игорь Корнеев и Александр Бородюк. "Спартаком" с бровки будут руководить Олег Романцев, Юрий Никифоров и Ринат Дасаев.
Источник: "РИА Новости"
РФС перенес матч легенд "Спартака" и сборной России на сентябрь
Директор РФС по мероприятиям Кирилл Терешин рассказал, что матч между легендами столичного "Спартака" и сборной России будет перенесен.
Фото: "Матч ТВ"