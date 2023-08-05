"Если ли какой-то прогресс в переходе Чавеса в "Динамо"? На следующей неделе все станет яснее", - приводит "СЭ" слова агента.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что трансфер полузащитника "Пачуки" Луиса Чавеса в московское "Динамо" находится под угрозой срыва из-за проблем с оплатой. В мексиканском клубе рассказали, что из-за санкций не могут проводить какие-либо финансовые операции с российскими клубами. Позже "Пачука" сообщила, что игрок самостоятельно заплатит компенсацию за свой уход и покинет команду свободным агентом.
Агент Чавеса - о переходе в "Динамо": на следующей неделе все станет яснее
Футбольный агент мексиканского хавбека Луиса Чавеса Клаудио Курти ответил на вопрос о прогрессе в переходе его клиента в московское "Динамо".
Фото: Getty Images