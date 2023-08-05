- Против такой команды, как "Пари НН" действительно трудно создавать много моментов. Нужно быть реалистичными и знать, что мы хотим. Обеим командам сегодня было тяжело. По такой погоде было легче не той команде, которая агрессивно атаковала, а той, что играла от обороны на контратаках.
3-й тур российской Премьер-лиги открыл матч "Краснодара" и "Пари Нижний Новгород". Хозяева поля повели в счете на 30-й минуте встречи, благодаря точному удару с одиннадцатиметровой отметки атакующего хавбека Эдуарда Сперцяна. Таким образом краснодарцы показывают стопроцентный результат, одержав третью победу в чемпионате России подряд. Коллектив Владимира Ивича набрал 9 очков из 9 возможных и возглавляет турнирную таблицу РПЛ.
Источник: "Матч ТВ"
Ивич о матче "Краснодар" - "Пари НН": обеим командам сегодня было тяжело
Главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич подвел итоги встречи 3-го тура чемпионата России против "Пари НН" (1:0).
Фото: ФК "Краснодар"