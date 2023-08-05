- Трансферные слухи? Я уже не знаю, как отвечать на эти вопросы, ха-ха. Отвечу последний раз. Всем этим занимается руководство "Ростова". Со мной на связь никто не выходил, никто ничего не предлагал. Думаю, если что-то будет, то на 7-8 баллов из 10 это будет решать клуб. Готов ли я сам? А какие у меня есть варианты? Может, какой-то клуб заплатит "Ростову" сумасшедшие деньги, и, как Валерий Георгиевич говорил, меня возьмут и за руку отведут. Никто не знает. Надо смотреть на позицию руководства и главного тренера, - передает слова Глебова "СЭ".
23-летний опорный полузащитник и капитан "Ростова" Данил Глебов выступает за желто-синих с января 2019 года, когда был выкуплен у махачкалинского "Анжи" за трансферную компенсацию в размере 50 тысяч евро. Текущая трансферная стоимость Глебова по оценке аналитического портала Transfermarkt составляет 8 миллионов евро, по этому показателю Данил является самым дорогим футболистом донского клуба.
С лета 2021 года в СМИ и профильных телеграм-каналах регулярно появляются слухи о возможном уходе Глебова в другой клуб, чаще всего в качестве "адресата" трансфера называют московский "Спартак".
Глебов: со мной на связь никто не выходил, ничего не предлагал. Всеми трансферами занимается руководство "Ростова"
Опорный полузащитник "Ростова" Данил Глебов отреагировал на вопрос о возможности своего ухода в другой клуб.
Фото: РПЛ