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Карпин – после разгромного поражения от "Крыльев Советов": какая оценка за матч? Никакая. У всех

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Главный тренер донского "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал поражение своей команды от самарских "Крыльев Советов" (1:5) в игре третьего тура РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
— Погода для всех одинаковая. Не думаю, что погода повлияла на то, что вышли сонными. У нас в Ростове такая же погода, даже жарче. На нее точно сваливать не надо. Все замены — это реакция на игру. Думали о том, чтобы сравнять счет или даже выиграть. Какая оценка? Никакая. У всех, — передает слова Карпина "Матч ТВ".

Сегодня донский "Ростов" провел выездной матч против самарских "Крыльев Советов" в рамках третьего тура Российской Премьер-лиги. Уже после первого тайма подопечные Валерия Карпина горели с разницей в два мяча – 1:3. Спастись и перевернуть игру южанам не удалось. Во второй половине "волжане" забили еще дважды. Как итог – 1:5 в пользу "Крыльев Советов".

После трех туров чемпионата России по футболу на счету донского "Ростова" четыре балла. Коллектив Валерия Карпина пребывает на промежуточном пятом месте в турнирной таблице РПЛ.


Карпин Ростов Крылья Советов
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