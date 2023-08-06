- Кто же может быть доволен таким результатом? Понятно, что недовольны. Проведем разбор с тренерским штабом: будут сделаны определенные выводы. Нет печали от поражения. О какой печали может идти речь? Это футбол. Я думаю, что многие из вас помнят времена, когда "Рубин" выигрывал в гостях у "Барселоны" со счетом 2:1. Наверное, в "Барселоне" недолго грустили по этому поводу, да? Так и в нашей ситуации, - передает слова Айбатова "Чемпионат".
Матч 3 тура Российской премьер-лиги "Рубин" - "Спартак" завершился крупной победой московского клуба со счетом 4:1. В трех сыгранных встречах казанцы набрали 2 очка и занимают десятую строчку в промежуточной турнирной таблице, красно-белые благодаря этой победе набрали 9 очков и вышли на первое место, опередив по разнице мячей "Краснодар".
В 2009 году действующий чемпион России на тот момент казанский "Рубин" под руководством главного тренера Курбана Бердыева в групповом турнире Лиги чемпионов нанес выездное поражение "Барселоне" со счетом 2:1. На своем поле после этого казанцы сыграли с каталонцами вничью (0:0).
Гендиректор "Рубина" - о поражении от "Спартака": когда "Рубин" выиграл у "Барселоны", там, наверное, недолго грустили
Генеральный директор "Рубина" Александр Айбатов прокомментировал крупное домашнее поражение казанцев от московского "Спартака" (1:4) в рамках 3 тура РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"