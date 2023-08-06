Как стало известно источнику, защитник московского "Спартака" Георгий Джикия сильно потеряет в зарплате по новому контракту. Сообщается, что после продления соглашения 29-летний капитан "красно-белых" будет получать 2 миллиона евро в год.
Джикия выступает за "Спартак" с января 2017 года. Напомним, нынешний договор между футболистом и столичным клубом рассчитан до мая будущего года. Ранее появилась информация, что стороны пролонгируют соглашение ближе к зиме этого года.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Джикия может сильно потерять в зарплате по новому контракту со "Спартаком"
Новая зарплата защитника и капитана "Спартака" Георгия Джикии по новому соглашению может быть значительно ниже нынешней.
Фото: "Матч ТВ"