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Джикия может сильно потерять в зарплате по новому контракту со "Спартаком"

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Новая зарплата защитника и капитана "Спартака" Георгия Джикии по новому соглашению может быть значительно ниже нынешней.
Фото: "Матч ТВ"
Как стало известно источнику, защитник московского "Спартака" Георгий Джикия сильно потеряет в зарплате по новому контракту. Сообщается, что после продления соглашения 29-летний капитан "красно-белых" будет получать 2 миллиона евро в год.

Джикия выступает за "Спартак" с января 2017 года. Напомним, нынешний договор между футболистом и столичным клубом рассчитан до мая будущего года. Ранее появилась информация, что стороны пролонгируют соглашение ближе к зиме этого года.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"


Джикиия Спартак
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