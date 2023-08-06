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Личка – о победе над "Зенитом": мы терпели, этот матч не был лучшей нашей игрой

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Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка прокомментировал победу своей команды над петербургским "Зенитом" (3:2) в матче третьего тура РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
— Сейчас понятно, что у меня приятные эмоции. Мы забили три гола, у нас получилось выиграть — 3:2. Мы терпели, этот матч не был лучшей нашей игрой. Эта игра была хорошей по характеру, игроки работали. В таких играх надо выходить из своей зоны комфорта. В России нет таких хороших команд, как "Зенит". Соперник очень сильный, у него качественные игроки. Мы обсуждали, что если мы хотим быть здесь успешными, то надо играть активно.

Этим вечером московское "Динамо" в рамках третьего тура Российской Премьер-лиги сыграло против петербургского "Зенита". Бело-голубые одержали гостевую победу со счетом 3:2. У коллектива Марцела Лички забитыми мячами отметились нападающие Константин Тюкавин (два гола) и Вячеслав Грулев. Сине-бело-голубые ответили точным выстрелом форварда Ивана Сергеева. Также в свои ворота забил защитник столичных Фабиан Бальбуэна.

После трех стартовых туров Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" сумело заработать четыре балла. Подопечные Марцела Лички пребывают на шестой строчке в турнирной таблице.

Источник: "Матч ТВ"


Динамо Личка Зенит
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