— Сейчас понятно, что у меня приятные эмоции. Мы забили три гола, у нас получилось выиграть — 3:2. Мы терпели, этот матч не был лучшей нашей игрой. Эта игра была хорошей по характеру, игроки работали. В таких играх надо выходить из своей зоны комфорта. В России нет таких хороших команд, как "Зенит". Соперник очень сильный, у него качественные игроки. Мы обсуждали, что если мы хотим быть здесь успешными, то надо играть активно.
Этим вечером московское "Динамо" в рамках третьего тура Российской Премьер-лиги сыграло против петербургского "Зенита". Бело-голубые одержали гостевую победу со счетом 3:2. У коллектива Марцела Лички забитыми мячами отметились нападающие Константин Тюкавин (два гола) и Вячеслав Грулев. Сине-бело-голубые ответили точным выстрелом форварда Ивана Сергеева. Также в свои ворота забил защитник столичных Фабиан Бальбуэна.
После трех стартовых туров Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" сумело заработать четыре балла. Подопечные Марцела Лички пребывают на шестой строчке в турнирной таблице.
Источник: "Матч ТВ"
Личка – о победе над "Зенитом": мы терпели, этот матч не был лучшей нашей игрой
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка прокомментировал победу своей команды над петербургским "Зенитом" (3:2) в матче третьего тура РПЛ.
Фото: "Чемпионат"