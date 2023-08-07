Матч запланирован на вторник, 7 августа, на стадионе "Ак Барс Арена" в столице Татарстана. Делегация "Локомотива" прибыла в Казань сегодняшним вечером. По информации источника, нападающий "железнодорожников" Артем Дзюба остался в Москве и не прилетел с командой.
Вероятной причиной отсутствия 34-летнего футболиста является повреждение, которое он получил в столичном дерби с ЦСКА (1:4) в минувшие выходные. Игра между "Рубином" и "Локомотивом" начнется в 18:30 по мск.
Источник: "Матч ТВ"
Нападающий "Локомотива" Дзюба остался в Москве и пропустит кубковый матч с "Рубином"
Форвард московского "Локомотива" Артем Дзюба не полетел в Казань на выездную игру в рамках 2-го тура Пути РПЛ Кубка России против "Рубина".
Фото: ФК "Локомотив"