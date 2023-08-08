Карпин: у "Ростова" нет отдельных ресурсов бороться в чемпионате и в Кубке России. На землю спуститесь

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил о том, что южанам в нынешнем сезоне будет непросто одновременно бороться за что-то серьезное и в чемпионате страны, и в Кубке.

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В Российской Премьер-Лиге "



В эти минуты "Ростов" проводит поединок второго тура группового этапа Пути РПЛ в Кубке России. Подопечные Карпина на выезде встречаются с екатеринбургским "Уралом". — В каком состоянии игроки после предыдущей игры? В нормальном. Проиграли игру, бывает. Есть ли у "Ростова" ресурсы побороться одновременно и в РПЛ, и в Кубке? У нас отдельно на чемпионат и на Кубок ресурсов нет, какие два? На землю спуститесь, — передает слова Карпина "Матч ТВ" В Российской Премьер-Лиге " Ростов " к этому времени успел провести три матча. Команда Валерия Карпина сумела заработать четыре очка. В предыдущем матче в рамках чемпионата страны, который состоялся 5 августа, южане потерпели гостевое поражение от самарских "Крыльев Советов" со счетом 1:5.В эти минуты "Ростов" проводит поединок второго тура группового этапа Пути РПЛ в Кубке России. Подопечные Карпина на выезде встречаются с екатеринбургским "Уралом".