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Карпин: у "Ростова" нет отдельных ресурсов бороться в чемпионате и в Кубке России. На землю спуститесь

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил о том, что южанам в нынешнем сезоне будет непросто одновременно бороться за что-то серьезное и в чемпионате страны, и в Кубке.
Фото: РИА Новости
— В каком состоянии игроки после предыдущей игры? В нормальном. Проиграли игру, бывает. Есть ли у "Ростова" ресурсы побороться одновременно и в РПЛ, и в Кубке? У нас отдельно на чемпионат и на Кубок ресурсов нет, какие два? На землю спуститесь, — передает слова Карпина "Матч ТВ".

В Российской Премьер-Лиге "Ростов" к этому времени успел провести три матча. Команда Валерия Карпина сумела заработать четыре очка. В предыдущем матче в рамках чемпионата страны, который состоялся 5 августа, южане потерпели гостевое поражение от самарских "Крыльев Советов" со счетом 1:5.

В эти минуты "Ростов" проводит поединок второго тура группового этапа Пути РПЛ в Кубке России. Подопечные Карпина на выезде встречаются с екатеринбургским "Уралом".


Кубок России Карпин Ростов Урал Крылья Советов
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