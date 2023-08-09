"Видел, что он подошел к арбитру. Точно могу сказать, что форма вопросов была корректной", — сказал Мантуан.
Густаво считает, что главный тренер "Зенита" обращался к судье по поводу грубой игры со стороны футболистов "Ростова", которую он оставил без внимания. Отметим, что Семак получил красную карточку, из-за которой пропустил матч с "Динамо" (2:3) в чемпионате.
Источник: Metaratings.
Мантуан — об удалении Семака: точно могу сказать, что форма вопросов к судье была корректной
Полузащитник "Зенита" Густаво Мантуан прокомментировал удаление главного тренера команды Сергея Семака после матча с "Ростовом" (1:1) в 2-м туре РПЛ.
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