"Я так прочно сросся с этим окружением, идентифицирую себя как игрока "Зенита" и жителя Петербурга. Рассчитываю провести здесь все годы по контракту и завоевать как можно больше трофеев", — сказал Мантуан.
22-летний Мантуан стал игроком "Зенита" летом 2022 года на правах аренды. Спустя сезон российский клуб выкупил его контракт за два миллиона евро (данные Transfermarkt). Контракт между сторонами рассчитан на четыре года с возможностью продления ещё на год.
Источник: Metaratings.
Мантуан: идентифицирую себя как игрока "Зенита" и жителя Петербурга. Рассчитываю провести здесь все годы по контракту
Полузащитник "Зенита" Густаво Мантуан рассказал, что планирует доиграть свой контракт с командой до конца.
Фото: ФК "Зенит"