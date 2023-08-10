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Файзуллаев — о переходе в ЦСКА: хочу помогать команде. Готов бороться за место в составе

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Новичок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев прокомментировал свой переход в московский клуб.
Фото: ПФК ЦСКА
"Очень рад, что присоединился. Хочу помогать команде. Готов бороться за место в составе", — сказал Файзуллаев.

19-летний Файзуллаев является действующим игроком сборной Узбекистана, за которую он провёл три матча. Спортсмен выступает на позициях крайних нападающих. Ранее Файзуллаев выступал за "Пахтакор", воспитанником которого и является. В нынешнем сезоне спортсмен в шести матчах забил два гола и отдал результативную передачу.

Источник: "РБ Спорт".


Файзуллаев ЦСКА
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