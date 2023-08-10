— Первый момент — предложение "Динамо" будем рассматривать в первую очередь. А есть другие? Есть, да. Второй момент — у Кости еще полтора года контракт с "Динамо". И мы никуда не торопимся. Мы от "Динамо" ничего не просим — продлить контракт или что-то еще, мы играем в футбол. Если фамилия на табло загорается, значит, не самый плохой у меня клиент. И загонять в какие-то рамки не надо, трансферные дела любят тишину.
Ранее агент Алексей Сафонов сообщил о том, что московское "Динамо" предложило нападающему Константину Тюкавину продлить действующий контракт. При этом менеджер не стал раскрывать условия потенциального соглашения.
Напомним, 21-летний Константин Тюкавин – воспитанник столичного "Динамо". Текущий трудовой договор между сторонами истекает в июне 2024 года (они могут продлить его по обоюдному согласию еще на сезон). Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского нападающего в семь миллионов евро. В нынешнем сезоне Тюкавин принял участие в пяти матчах бело-голубых. Ему удалось записать на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу.
Источник: "РБ Спорт"
Агент Тюкавина: мы от "Динамо" ничего не просим — продлить контракт или что-то
Алексей Сафонов, агент российского форварда Константина Тюкавина, высказался о продлении контракта своего клиента с московским "Динамо".
Фото: ТАСС