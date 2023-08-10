— Что происходит с Дзюбой в этом сезоне? Очередной закат, после которого будет восход? Я не могу сказать, закат это или восход. Все нормально. Артем тренируется, выполняет установки главного тренера. Он еще свое покажет.
34-летний Артем Дзюба в нынешнем сезоне принял участие в четырех матчах московского "Локомотива". Российский форвард сумел записать на свой счет лишь один забитый мяч. Отметим, что Дзюба, который стал игроком "железнодорожников" в феврале текущего года, в минувшем розыгрыше чемпионата России по футболу забил восемь голов и оформил пять ассистов, приняв участие в 13 встречах.
Действующий контракт Артема Дзюбы с московским "Локомотивом" истекает следующим летом. Стороны могут продлить сотрудничество по обоюдному согласию еще на 12 месяцев.
Источник: Sport24
Спортдир "Локомотива" – об игре Дзюбы: не могу сказать, закат у него или восход
Спортивный директор московского "Локомотива" Дмитрий Ульянов ответил на вопрос о том, что происходит с игрой нападающего "железнодорожников" Артема Дзюбы в этом сезоне.
Фото: "Чемпионат"