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Спортдир "Локомотива" – об игре Дзюбы: не могу сказать, закат у него или восход

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Спортивный директор московского "Локомотива" Дмитрий Ульянов ответил на вопрос о том, что происходит с игрой нападающего "железнодорожников" Артема Дзюбы в этом сезоне.
Фото: "Чемпионат"
— Что происходит с Дзюбой в этом сезоне? Очередной закат, после которого будет восход? Я не могу сказать, закат это или восход. Все нормально. Артем тренируется, выполняет установки главного тренера. Он еще свое покажет.

34-летний Артем Дзюба в нынешнем сезоне принял участие в четырех матчах московского "Локомотива". Российский форвард сумел записать на свой счет лишь один забитый мяч. Отметим, что Дзюба, который стал игроком "железнодорожников" в феврале текущего года, в минувшем розыгрыше чемпионата России по футболу забил восемь голов и оформил пять ассистов, приняв участие в 13 встречах.

Действующий контракт Артема Дзюбы с московским "Локомотивом" истекает следующим летом. Стороны могут продлить сотрудничество по обоюдному согласию еще на 12 месяцев.

Источник: Sport24


Локомотив Дзюба
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