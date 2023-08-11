– Дзюба мог получить травму из-за поля в Воронеже? Я не знаю. Честно, даже не хочу копаться в этом. Это его проблемы, где он мог получить травму. Не понимаю, при чем тут поле в Воронеже. Может быть, он от старости получил ее. (Смеется). У нас натуральное поле. Но травму можно получить где угодно — и на натуральном, и на искусственном поле. Он и на "РЖД-Арене" мог травмироваться.
30 июля в Воронеже местный "Факел" в рамках матча второго тура чемпионата России по футболу проиграл московскому "Локомотиву" (1:4). В той игре принял участие нападающий гостей Артем Дзюба, который отметился голом. 5 августа в третьем туре РПЛ форвард сыграл в поединке между красно-зелеными и столичным ЦСКА (1:4). После той игры стало известно о том, что Артем оказался в лазарете, и он может пропустить 10 дней.
Сегодня в своих социальных сетях 34-летний Дзюба с сарказмом заявил о том, газон в Воронеже был "прекрасным". Таким образом, российский нападающий намекнул на то, что он травмировался именно из-за качества домашнего поля "Факела".
Источник: "РБ Спорт"
Спортдир "Факела" – о словах Дзюба про воронежский газон: может быть, он от старости получил травму
Спортивный директор "Факела" Кирилл Котов прокомментировал слова форварда "Локомотива" Артема Дзюбы, который намекнул на то, что он получил травму из-за плохого поля в Воронеже.
Фото: ФК "Локомотив"