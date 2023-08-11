- К сожалению, нам не удалось направить правильным образом игру, выигрывая на 81-й минуте. Мы должны лучше обороняться при стандартных положениях. В очередной раз "Спартак" был наказан с этих моментов... Это только 4-й тур, нам предстоит провести еще много матчей. Важно, как команда отреагирует на это первое поражение в сезоне.
Встреча, открывающая 4-й тур российской Премьер-лиги "Урал" - "Спартак" завершилась волевой победой екатеринбуржцев со счетом 3:2. Подопечные Гильермо Абаскаля проигрывали по итогам первой 45-минутки, но сумели сравнять счет и выйти вперед к 81-й минуте матча. Однако хозяева поля не только отыгрались, но и вырвали победу на четвертой добавленной к основному времени матча минуте. Таким образом "Спартак" прервал свою победную серию в чемпионате. На счету "красно-белых" остались 9 набранных очков в 4 проведенных турах РПЛ.
Источник: "Матч ТВ"
Абаскаль: важно, как команда отреагирует на это первое поражение в этом сезоне
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение своей команды в игре 4-го тура РПЛ от "Урала" (2:3).
Фото: ФК "Спартак"