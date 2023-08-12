- Каждое поражение вызывает очень неприятные ощущения, однако из любой неудачи необходимо извлекать и полезную информацию и делать работу над ошибками. Мне кажется, мы правильно отреагировали на поражение, потому что смогли победить в Самаре. Приложим все силы, чтобы наверстать упущенное и в чемпионате, - передает слова Ду Кейроса Bobsoccer.
Неизменный чемпион Российской премьер-лиги в последних пяти сезонах "Зенит" из Санкт-Петербурга в трех стартовых турах нового чемпионата набрал 4 очка и занимает в текущей турнирной таблице седьмое место, отставая от лидировавших перед четвертым туром "Спартака" и "Краснодара" на 5 очков. В стартовом матче сине-бело-голубые одержали выездную победу над "Пари НН" (2:0), после чего сыграли в гостях вничью с "Ростовом" (1:1) и уступили на своем поле московскому "Динамо" (2:3).
13 августа в рамках 4 тура РПЛ "Зенит" встретится на своем поле с воронежским "Факелом".
Ду Кейрос - о турнирной ситуации "Зенита": приложим все силы, чтобы наверстать упущенное в чемпионате
Полузащитник "Зенита" Ду Кейрос высказался о текущем положении клуба в турнирной таблице РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"