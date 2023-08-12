Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Локомотив
15:00
Крылья СоветовНе начат
П1 2.05X 3.9П2 3.5
Оренбург
17:30
КраснодарНе начат
П1 2.95X 3.75П2 2.38
Ростов
20:00
РубинНе начат
П1 2.2X 3.35П2 3.6

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ленинградец
16:00
ШинникНе начат
П1 2.21X 3.25П2 3.4
Химки
17:00
РодинаНе начат
П1 2.2X 3.2П2 3.5
Кубань
18:30
СоколНе начат
П1 2.19X 3.25П2 3.45
Черноморец
19:30
Арсенал ТулаНе начат
П1 1.97X 3.35П2 4.1

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал
14:30
НоттингемНе начат
П1 1.21X 7.4П2 15
Шеффилд Юнайтед
17:00
Кристал ПэласНе начат
П1 3.45X 3.25П2 2.31
Брайтон
17:00
Лутон ТаунНе начат
П1 1.32X 5.8П2 9.6
Эвертон
17:00
ФулхэмНе начат
П1 2.31X 3.35П2 3.35
Борнмут
17:00
Вест ХэмНе начат
П1 2.7X 3.5П2 2.7
Ньюкасл
19:30
Астон ВиллаНе начат
П1 1.72X 4.1П2 4.9

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
18:00
ЖиронаНе начат
П1 1.72X 3.9П2 5.2
Лас-Пальмас
20:30
МальоркаНе начат
П1 2.55X 3П2 3.3
Атлетик
22:30
Реал МадридНе начат
П1 3.2X 3.55П2 2.3

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Марсель
18:00
РеймсНе начат
П1 1.83X 3.9П2 4.4
ПСЖ
22:00
ЛорьянНе начат
П1 1.39X 5.4П2 8

Суперкубок Германии

Бавария
21:45
РБ ЛейпцигНе начат
П1 1.6X 4.8П2 5.4
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Ду Кейрос - о турнирной ситуации "Зенита": приложим все силы, чтобы наверстать упущенное в чемпионате

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Зенита" Ду Кейрос высказался о текущем положении клуба в турнирной таблице РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
- Каждое поражение вызывает очень неприятные ощущения, однако из любой неудачи необходимо извлекать и полезную информацию и делать работу над ошибками. Мне кажется, мы правильно отреагировали на поражение, потому что смогли победить в Самаре. Приложим все силы, чтобы наверстать упущенное и в чемпионате, - передает слова Ду Кейроса Bobsoccer.

Неизменный чемпион Российской премьер-лиги в последних пяти сезонах "Зенит" из Санкт-Петербурга в трех стартовых турах нового чемпионата набрал 4 очка и занимает в текущей турнирной таблице седьмое место, отставая от лидировавших перед четвертым туром "Спартака" и "Краснодара" на 5 очков. В стартовом матче сине-бело-голубые одержали выездную победу над "Пари НН" (2:0), после чего сыграли в гостях вничью с "Ростовом" (1:1) и уступили на своем поле московскому "Динамо" (2:3).

13 августа в рамках 4 тура РПЛ "Зенит" встретится на своем поле с воронежским "Факелом".


Зенит Ду Кейрос
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится