— Артем — фундаментальный футболист для нашей команды. Но нельзя говорить о том, что потеря одного игрока может так кардинально влиять на систему игры команды, потому что мы сегодня были не так хороши во многих аспектах игры. Тут влияет не только отсутствие одного игрока.
Сегодня московский "Локомотив" на своем поле в рамках четвертого тура Российской Премьер-лиги встретился с самарскими "Крыльями Советов". Матч завершился ничейным результатом – 1:1. Эту игру пропустил нападающий "железнодорожников" Артем Дзюба, который травмирован. По сведениям СМИ, российский футболист может восстановиться и вернуться на поле в конце следующей недели.
Московский "Локомотив" в пятом туре чемпионата страны столкнется с "Краснодаром". Данная игра состоится 19 августа.
Источник: "Матч ТВ"
Галактионов: Дзюба — фундаментальный футболист для "Локомотива"
Наставник "Локомотива" Михаил Галактионов ответил на вопрос о том, насколько его команде не хватало нападающего Артема Дзюбы в матче 4-го тура РПЛ с "Крыльями Советов".
Фото: "Чемпионат"