— Когда в такой игре не забиваешь первым, то приходится догонять, что нам дается очень сложно. Не могу упрекнуть ребят, так как они очень старались. Даже при счете 0:2. Немного нам не хватает мастерства. Но, повторюсь, ничего не могу сказать ребятам. Нам нужна небольшая пауза. Жаль, что пока нет результата. Но с таким настроем он рано или поздно придет.
12 августа "Оренбург" на своем поле провел матч четвертого тура Российской Премьер-лиги против "Краснодара". Первый тайм данной встречи завершился ничейным результатом – 0:0. Однако во второй половине "быки" сумели добавить и забить дважды. Постарался в их составе полузащитник Эдуард Сперцян оформивший дубль. Как итог – 0:2 в пользу "Краснодара".
После четырех туров чемпионата России "Оренбург" имеет на своем счету один балл. Он занимает предпоследнее (15) место в турнирной таблице. Отметим, что свой следующий поединок коллектив Иржи Ярошика проведет 20 августа. Ему предстоит сразиться с "Ахматом".
Источник: "Матч ТВ"
Ярошик – о поражении от "Краснодара": нам не хватает мастерства, но я ничего не могу сказать ребятам
Главный тренер "Оренбурга" Иржи Ярошик прокомментировал поражение своей команды от "Краснодара" в домашнем матче 4-го тура чемпионата России.
Фото: "Чемпионат"