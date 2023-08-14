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Полузащитник "Ростова" Глебов: было бы неплохо финишировать на 2-3 месте

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Хавбек "Ростова" Данил Глебов рассказал, какое место хотел бы занять по итогам сезона в РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"
- Не сказал бы, что у нас было неудачное начало сезона. Мы проиграли "Крыльям" и сыграли вничью с "Зенитом". Цели клуба - выигрывать в каждой игре и быть как можно выше. Было бы неплохо закончить на втором-третьем месте.

"Ростов" по итогам четырех сыгранных туров российской Премьер-лиги занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав семь очков. Подопечыне Валерия Карпина на старте сезона одержали две победы, один раз сыграли вничью и один раз уступили. Следующий матч ростовчане проведут в Сочи против одноименного клуба 19 августа. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

Источник: "Матч ТВ"


Глебов Ростов
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