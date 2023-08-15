"Не вспомню похожий матч, чтобы мы имели множество моментов, открыли счет в конце матча, но упустили победу. Мы очень разочарованы таким результатом", — сказал Костанца.
24-летний бразильский защитник Фернандо Костанца перешёл в "Крылья Советов" из молдавского "Шерифа" в январе 2022 года. Ранее он также выступал за "Ботафого" и вторую команду французского "Лилля".
Источник: "Известия".
Костанца — об игре с "Локо": в "Крыльях" очень разочарованы таким результатом
Защитник "Крыльев Советов" Фернандо Костанца вспомнил свои эмоции после матча с "Локомотивом" (1:1) в чемпионате России.
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