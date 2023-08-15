Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Марсель
22:00
ПанатинаикосНе начат
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Костанца — об игре с "Локо": в "Крыльях" очень разочарованы таким результатом

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Крыльев Советов" Фернандо Костанца вспомнил свои эмоции после матча с "Локомотивом" (1:1) в чемпионате России.
Фото: Getty Images
"Не вспомню похожий матч, чтобы мы имели множество моментов, открыли счет в конце матча, но упустили победу. Мы очень разочарованы таким результатом", — сказал Костанца.

24-летний бразильский защитник Фернандо Костанца перешёл в "Крылья Советов" из молдавского "Шерифа" в январе 2022 года. Ранее он также выступал за "Ботафого" и вторую команду французского "Лилля".

Источник: "Известия".


Локомотив Крылья Советов Костанца
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится