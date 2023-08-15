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Костанца: большая разница между культурами в России и Бразилии. Но самарские пляжи чем-то похожи на бразильские

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Защитник "Крыльев Советов" Фернандо Костанца высказался о культурах России и Бразилии.
Фото: Getty Images
"Очень большая разница между культурами в России и Бразилии. Но в Самаре есть пляжи — они чем-то похожи на бразильские", — сказал Костанца.

24-летний Костанца выступает за самарскую команду с января 2022 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в пяти матчах, отметившись одним забитым голом. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года.

Источник: Sport24.


Костанца Крылья Советов
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