"Очень большая разница между культурами в России и Бразилии. Но в Самаре есть пляжи — они чем-то похожи на бразильские", — сказал Костанца.
24-летний Костанца выступает за самарскую команду с января 2022 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в пяти матчах, отметившись одним забитым голом. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года.
Источник: Sport24.
Костанца: большая разница между культурами в России и Бразилии. Но самарские пляжи чем-то похожи на бразильские
Защитник "Крыльев Советов" Фернандо Костанца высказался о культурах России и Бразилии.
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