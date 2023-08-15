– Очередной бред. Я не знаю, кто кого и где согласовал, но со мной подобного разговора не было. У меня даже повода не было покидать "Ростов", не говоря уже о желании.
Журналист Андрей Панков заявил, что готов отдать голову за достоверность этой информации? Ну, раз готов, пускай тогда и отдает голову. Ко мне какие вопросы, – приводит слова Карпина Sport24.
В интервью YouTube-шоу "Нет темы" инсайдер Андрей Панков заявил, что главный тренер "Ростова" Валерий Карпин должен был перед началом прошлого сезона вернуться в "Спартак", заняв там аналогичную должность. По его информации, экс-глава Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц, который был близок к назначению на пост генерального директора "красно-белых", летом согласовал с "Лукойлом" отставку Гильермо Абаскаля до старта сезона.
При этом испанский тренер был утвержден в должности в июне 2022 года. По словам Панкова, ранее Хачатурянц пролоббировал назначение Карпина на тренерский мостик "красно-белых", а сам тренер ради такой возможности согласился оставить "Ростов". Отметим, что функционер в итоге не занял руководящий пост в московском клубе.
Карпин – о том, что мог возглавить "Спартак" летом 2022 года: очередной бред. У меня не было повода покидать "Ростов"
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал слова журналиста Андрея Панкова о том, что 54-летний специалист прошлым летом согласился покинуть донской клуб ради возможности возглавить "Спартак".
Фото: ФК "Ростов"