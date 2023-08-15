— Это его мнение — со стороны виднее. Мне приятно, что он так оценил меня, но неприятно и для самого себя, что я не реализовался в полной степени. Так бывает. Я ни о чем не сожалею. Думаю, только не 40, а на 50, может 45 процентов, — передает слова Смолов Sport24.
33-летний Федор Смолов является воспитанником московского "Динамо". Во время своей карьеры он успел поиграть за такие команды, как столичный "Локомотив", махачкалинский "Анжи", екатеринбургский "Урал", "Краснодар" и испанская "Сельта". Нападающий смог выиграть три трофея. В Российской Премьер-Лиге Смолов в общей сложности принял участие в 302 матчах. Ему удалось записать на свой счет 103 забитых мячей и 36 результативных передач. За сборную России Федор провел 45 игр, в которых он отметился 16 голами.
Смолов: думаю, я реализовал свой талант на 45-50 процентов
Форвард московского "Динамо" Федор Смолов отреагировал на слова тренера Миодрага Божовича, который заявил о том, что россиянин реализовал свой талант лишь на 40 процентов.
Фото: "Чемпионат"