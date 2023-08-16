По сведениям источника, сейчас клуб проводит переговоры с рядом специалистов, которые могут заменить Рахимова в случае продолжения неудовлетворительных результатов. Бывший главный тренер сборной России и венгерского "Ференцвароша" входит в их число. Черчесова находится без работы с 19 июля 2023 года.
Рахимов возглавил "Рубин" по ходу прошлого сезона и вывел команду в РПЛ.
Источник: Metaratings.
Metaratings: "Рубин" провел переговоры с Черчесовым
Казанский "Рубин" занимается поисками замены для главного тренера Рашида Рахимова и уже провёл переговоры со Станиславом Черчесовым.
Фото: ФК "Ференцварош"