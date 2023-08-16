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"РБ Спорт": сборная России в сентябре собирается сыграть с Бахрейном и Катаром

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Сборная России в сентябре рассматривает возможность проведения товарищеских матчей с командами Катара и Бахрейна.
Фото: Getty Images
Отметим, что с марта 2022 года сборная России может проводить лишь товарищеские матчи. Российские клубы и сборные отстранены решением ФИФА и УЕФА. Главным тренером сборной России с лета 2021 года является Валерий Карпин.

Оба матча станут для сборной России выездными.

Источник: "РБ Спорт".


Сборная России
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