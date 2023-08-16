Отметим, что с марта 2022 года сборная России может проводить лишь товарищеские матчи. Российские клубы и сборные отстранены решением ФИФА и УЕФА. Главным тренером сборной России с лета 2021 года является Валерий Карпин.
Оба матча станут для сборной России выездными.
Источник: "РБ Спорт".
"РБ Спорт": сборная России в сентябре собирается сыграть с Бахрейном и Катаром
Сборная России в сентябре рассматривает возможность проведения товарищеских матчей с командами Катара и Бахрейна.
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