— Главный посыл Артема: он находился с семьей. Для него главное было это. Именно поэтому ситуация казалась неприятной. Никто не просил извинений: ни сам Виталий Бородин, ни председатель КДК. Тем не менее Дзюба сказал, что сожалеет о словах, они стали для него уроком.
Сегодня состоялось заседание КДК РФС, где обсуждался скандальный инцидент с участием нападающего московского "Локомотива" Артема Дзюбы, который после матча пятого тура РПЛ пообещал журналисту "засунуть телефон в одно место". По его итогам российский форвард был оштрафован на 50 тысяч рублей. Кроме того, он получил условную дисквалификацию на два матча чемпионата страны.
В нынешнем сезоне 34-летний Артем Дзюба принял участие в четырех играх московского "Локомотива". Он сумел записать в свой актив один забитый мяч.
Источник: Sport24
Директор службы коммуникаций "Локомотива": Дзюба сказал, что сожалеет о словах в адрес журналиста
Директор службы коммуникаций московского "Локомотива" Сергей Дерябкин прокомментировал дисциплинарные санкции в адрес нападающего Артема Дзюбы по итогам заседания КДК РФС.
Фото: "Чемпионат"