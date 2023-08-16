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Директор службы коммуникаций "Локомотива": Дзюба сказал, что сожалеет о словах в адрес журналиста

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Директор службы коммуникаций московского "Локомотива" Сергей Дерябкин прокомментировал дисциплинарные санкции в адрес нападающего Артема Дзюбы по итогам заседания КДК РФС.
Фото: "Чемпионат"
— Главный посыл Артема: он находился с семьей. Для него главное было это. Именно поэтому ситуация казалась неприятной. Никто не просил извинений: ни сам Виталий Бородин, ни председатель КДК. Тем не менее Дзюба сказал, что сожалеет о словах, они стали для него уроком.

Сегодня состоялось заседание КДК РФС, где обсуждался скандальный инцидент с участием нападающего московского "Локомотива" Артема Дзюбы, который после матча пятого тура РПЛ пообещал журналисту "засунуть телефон в одно место". По его итогам российский форвард был оштрафован на 50 тысяч рублей. Кроме того, он получил условную дисквалификацию на два матча чемпионата страны.

В нынешнем сезоне 34-летний Артем Дзюба принял участие в четырех играх московского "Локомотива". Он сумел записать в свой актив один забитый мяч.

Источник: Sport24


Локомотив Дзюба
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