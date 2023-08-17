По сведениям источника, 17-летний молдаванин занимался вместе с молодежной командой "армейцев", после чего на протяжении двух недель тренировался в основном составе ЦСКА. Отмечается, что московский клуб и представители Паскалуты наметили точки дальнейшей работы.
Не исключено, что "красно-синие" подпишут контракт с талантливым хавбеком в зимнее трансферное окно, когда ему исполнится 18 лет. В настоящее время права на игрока принадлежат кишиневской "Виктории". Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Паскалуты в 50 тысяч евро.
После 4 туров РПЛ ЦСКА замыкает тройку сильнейших клубов, имея на счету 9 очков и на 2 очка опережая действующего чемпиона "Зенит". Благодаря выигрышу у "Сочи" в предыдущей встрече со счетом 3:1 команда Владимира Федотова продлила свою победную серию в чемпионате России до 3 матчей.
В субботу, 19 августа, ЦСКА в гостях сыграет с "Динамо" в столичном дерби в рамках 5-го тура Премьер-Лиги. Стартовый свисток сочинца Павла Кукуяна прозвучит в 15:00 по мск.
Источник: "Чемпионат"
ЦСКА может подписать контракт с полузащитником юниорской сборной Молдавии Паскалутой
Центральный полузащитник юниорской сборной Молдавии Кристиан Паскалута находился на просмотре в московском ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА