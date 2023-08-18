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Дзюба из-за повреждения может пропустить матч 5-го тура РПЛ "Краснодар" - "Локомотив"

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Форвард "Локомотива" Артем Дзюба из-за повреждения может пропустить матч 5-го тура РПЛ против "Краснодара".
Фото: Чемпионат.com
По информации источника, нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба из-за травмы не примет участия в матче 5-го тура российской Премьер-лиги против "Краснодара". Сообщается, что 34-летний форвард продолжает восстановление от повреждения, которое не позволило ему сыграть в прошлом туре первенства страны с "Крыльями Советов".

В текущем розыгрыше чемпионата России Дзюба провел в красно-зеленой футболке 3 матча и забил 1 гол. Напомним, ранее стало известно, что другой форвард "железнодорожников" Вильсон Изидор также пропустит матч с краснодарской командой.

Источник: Metaratings.ru


Дзюба Локомотив Краснодар
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