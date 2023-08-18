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Пресс-служба "Реал Сосьедад": Захарян прибыл в Испанию. Завтра он пройдет медосмотр

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В пресс-службе "Реала Сосьедад" рассказали о том, когда полузащитник "Динамо" Арсен Захарян пройдет медосмотр в Испании.
Фото: Sputnik
- Подтверждаем, что игрок уже прибыл в Сан-Себастьян, но официального соглашения до сих пор нет. Завтра он пройдет медосмотр. Пока мы не можем сказать больше, нам нужно подождать, и мы просим терпения.

20-летний Арсен Захарян, играющий на позиции атакующего полузащитника, является воспитанником академии московского "Динамо". Хавбек выступает за основную команду "бело-голубых" с 2020 года. Он провел за столичный коллектив 89 матчей, в которых отличился 19 забитыми мячами и 25 голевыми передачами.

Ранее в СМИ сообщалось, что Захарян может обойтись испанскому клубу в 12 миллионов евро плюс бонусы.

Источник: "СЭ"


Захарян Динамо Реал Сосьедад Российские трансферы
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