- Если и была одна команда на поле, то это была наша команда. Результат, что мы не выиграли, это нереалистично. Я не помню ни одного момента у соперника. Но такое случается, это футбол. У нас были похожие игры, например, с "Пари НН". Они не забили тогда свои моменты, а мы победили. Настоящий счет сегодняшнего матча должен был быть 3:0 или 4:0.
В матче 5-го тура российской Премьер-лиги "Краснодар" - "Локомотив" была зафиксирована ничья 1:1. Хозяева поля не сумели реализовать одиннадцатиметровый в середине первого тайма, однако повели в счете сразу после перерыва. Забитым мячом в составе "Краснодара" отметился полузащитник Ильзат Ахметов. Гости сумели спастись на последних мгновениях встречи. На седьмой добавленной к основному времени матча минуте свой гол забил хавбек "железнодорожников" Антон Миранчук. Отметим, что краснодарцы впервые в этом сезоне потеряли очки в РПЛ.
Источник: "Матч ТВ"
Ивич: настоящий счет матча "Краснодар" - "Локомотив" должен был быть 3:0 или 4:0
Главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич прокомментировал упущенную победу в матче 5-го тура РПЛ с "Локомотивом" (1:1).
Фото: ФК "Краснодар"