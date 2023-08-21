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Бонгонда: был готов играть в старте в матче с "Зенитом", но Абаскаль решил иначе

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Нападающий "Спартака" Тео Бонгонда признался, что был готов сыграть с "Зенитом" (1:3) с первых минут, но главный тренер Гильермо Абаскаль решил иначе.
Фото: ФК "Спартак"
"Нужно спрашивать Абаскаля, почему я не вышел в стартовом составе. Я сказал, что готов играть, но он решил так. Это футбол, я думаю, надо уважать подобные решения", — сказал Бонгонда.

27-летний Бонгонда перешёл в "Спартак" из "Кадиса" в июле 2023 года. За новую команду нападающий в семи матчах забил четыре гола и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами рассчитано на три сезона.

Источник: РИА Новости.


Бонгонда Абаскаль Спартак Зенит
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