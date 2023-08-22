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Червиченко — о решениях Абаскаля: чудит парень, занимается какой-то ерундой

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Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко признался, что не понимает решение главного тренера Гильермо Абаскаля по стартовому составу на матч с "Зенитом" (1:3) в 5-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Для чего Абаскаль убрал из стартового состава Бонгонда и Литвинова? Чудит парень. Хочет быть оригинальным или креативным, я не знаю, какие мысли, занимается хренью какой-то", — сказал Червиченко.

Решение не включить Бонгонда в стартовый состав на матч с "Зенитом" Абаскаль объяснил подстройкой состава под игру соперника. Литвинов не попал в состав из-за выступления в прошедшем матче с "Уралом".

Источник: Metaratings.


Червиченко Абаскаль Спартак
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