"Для чего Абаскаль убрал из стартового состава Бонгонда и Литвинова? Чудит парень. Хочет быть оригинальным или креативным, я не знаю, какие мысли, занимается хренью какой-то", — сказал Червиченко.
Решение не включить Бонгонда в стартовый состав на матч с "Зенитом" Абаскаль объяснил подстройкой состава под игру соперника. Литвинов не попал в состав из-за выступления в прошедшем матче с "Уралом".
Источник: Metaratings.
Червиченко — о решениях Абаскаля: чудит парень, занимается какой-то ерундой
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко признался, что не понимает решение главного тренера Гильермо Абаскаля по стартовому составу на матч с "Зенитом" (1:3) в 5-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"