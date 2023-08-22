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"CЭ": Чавес прошел медосмотр перед трансфером в "Динамо"

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Полузащитник "Пачуки" Луис Чавес успешно прошёл медосмотр перед трансфером в "Динамо" и в ближайшее время станет игроком московской команды.
Фото: Getty Images
По сведениям источника, сделку должны закрыть на этой неделе. Чавес должен подписать с новой командой контракт на четыре сезона. В 143 матчах за мексиканскую "Пачуку" у Чавеса 14 голов и 12 результативных передач. Он участник чемпионата мира-2022 в составе сборной Мексики.

Источник: "Спорт-Экспресс".


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