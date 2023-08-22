– Луис прилетит в Москву либо в четверг, либо в пятницу. Пока это все, что могу сказать, — цитирует агента Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что московское "Динамо" отправило полузащитнику Луису Чавесу финансовые средства, чтобы тот разорвал контракт с "Пачукой". По слухам, мексиканец уже прошел медицинский осмотр для трансфера в стан бело-голубых.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего Чавеса в 8 миллионов евро. Луис забил 14 голов и сделал 12 ассистов в 143 матчах в составе мексиканской "Пачуки".
Агент Чавеса: Луис прилетит в Москву либо в четверг, либо в пятницу
Клаудио Курти, агент полузащитника сборной Мексики Луиса Чавеса, рассказал о том, когда его клиент прилетят в Россию, чтобы завершить свой переход в московское "Динамо".
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