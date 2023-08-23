Как утверждает источник, 34-летний испанец пользуется доверием руководства московского клуба. На данном отрезке сезона "Спартак" не рассматривает варианта с увольнением Абаскаля и не занимается поисками кандидата на замену.
Отмечается, что в сентябре не исключены изменения в спортивном департаменте "красно-белых". Они могут коснуться как функциональных обязанностей сотрудников, так и кадровых перестановок.
Абаскаль был утвержден в должности главного тренера "Спартака" в июне прошлого года и завоевал вместе с командой "бронзу" по итогам минувшего чемпионата. В начале текущего года руководство клуба продлило трудовой договор с испанцем до конца сезона-2024/25. Нынешний сезон "красно-белые" начали с 5 побед подряд в чемпионате и Кубке России. Однако в двух последних турах "Спартак" потерпел поражения от "Урала" (2:3) и "Зенита" (1:3), опустившись с 9 очками на 6-е место в таблице.
Источник: Metaratings
Metaratings: руководство "Спартака" полностью доверяет Абаскалю и не ищет замену тренеру
Руководство московского "Спартака" полностью доверяет главному тренеру команды Гильермо Абаскалю, несмотря на два поражения подряд в чемпионате России.
Фото: "Матч ТВ"