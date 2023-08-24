"Спартак" провел хорошую работу на рынке, в команду пришли хорошие футболисты. У "Спартака" один из лучших составов в лиге. Они способны побороться за чемпионство в этом сезоне", — сказал Барбоза.
"Спартак" нынешний сезон в чемпионате России начал с трёх побед подряд, однако затем уступил сначала "Уралу" (2:3), а затем "Зениту" (1:3). Сейчас красно-белые занимают в турнирной таблице шестое место. 26 августа команде предстоит провести домашний матч с "Ахматом".
Источник: "РБ Спорт".
Агент Барбоза: "Спартак" провел хорошую работу на рынке и способен побороться за чемпионство
Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"