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Агент Барбоза: "Спартак" провел хорошую работу на рынке и способен побороться за чемпионство

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Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
"Спартак" провел хорошую работу на рынке, в команду пришли хорошие футболисты. У "Спартака" один из лучших составов в лиге. Они способны побороться за чемпионство в этом сезоне", — сказал Барбоза.

"Спартак" нынешний сезон в чемпионате России начал с трёх побед подряд, однако затем уступил сначала "Уралу" (2:3), а затем "Зениту" (1:3). Сейчас красно-белые занимают в турнирной таблице шестое место. 26 августа команде предстоит провести домашний матч с "Ахматом".

Источник: "РБ Спорт".


Барбоза Спартак
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