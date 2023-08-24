Стартовый матч тура между "Зенитом" и "Уралом" в Санкт-Петербурге отработает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. Матч между "Оренбургом" и ЦСКА отработает бригада арбитров Кирилла Левникова.
На встрече "Факела" и "Краснодара" будет работать Алексей Амелин, а матч "Спартака" и "Ахмата" обслужит Рафаэль Шафеев. Узнать все назначения судей на матчи РПЛ можно на официальном сайте РФС.
Объявлены судейские назначения на матчи 6-го тура РПЛ
Российский футбольный союз опубликовал список арбитров на матчи 6-го тура Российской Премьер-Лиги.
Фото: РФС