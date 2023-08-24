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Объявлены судейские назначения на матчи 6-го тура РПЛ

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Российский футбольный союз опубликовал список арбитров на матчи 6-го тура Российской Премьер-Лиги.
Фото: РФС
Стартовый матч тура между "Зенитом" и "Уралом" в Санкт-Петербурге отработает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. Матч между "Оренбургом" и ЦСКА отработает бригада арбитров Кирилла Левникова.

На встрече "Факела" и "Краснодара" будет работать Алексей Амелин, а матч "Спартака" и "Ахмата" обслужит Рафаэль Шафеев. Узнать все назначения судей на матчи РПЛ можно на официальном сайте РФС.


Спартак Зенит ЦСКА
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