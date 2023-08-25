По сведениям источника, Капишаба желает переехать в Россию и выступать за ЦСКА, в составе которого он хорошо знает Мойзеса. Московский клуб предложил игроку контракт на четыре сезона.
Сделка близка к завершению, Капишаба должен заменить в ЦСКА ушедшего в "Бешикташ" Бактиёра Зайнутдинова.
Источник: журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
Журналист Карпов: ЦСКА предложил 4,5 млн долларов за защитника "РБ Брагантино" Капишабу
Защитник "РБ Брагантино" Жуниньо Капишаба входит в сферу интересов московского ЦСКА, который предложил за него 4,5 миллиона долларов.
Фото: ANTONIO CICERO/ PHOTOPRESS