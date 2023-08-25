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Амельченко: ЦСКА пока немного разочаровывает, но у них была не лучшая селекция

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Бывший вратарь "Локомотива" Антон Амельченко рассказал, что на старте сезона его разочаровал ЦСКА.
Фото: ФК "Ростов"
"ЦСКА пока немного разочаровывает, но мне кажется, что у них была не лучшая селекция", — сказал Амельченко.

ЦСКА в пяти матчах чемпионата России набрал девять очков и занимает в турнирной таблице пятое место. В следующем туре команде Владимира Федотова предстоит сыграть с "Оренбургом". Встреча состоится сегодня, 25 августа, и начнётся в 17:30 мск.

Источник: "Евро-Футбол.Ру".


ЦСКА
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