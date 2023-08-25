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Тренер "Зенита" Карминати: в команде не было паники из-за неудачного старта сезона

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Тренер "Зенита" по физподготовке Иван Карминати высказался о начале сезона для команды.
Фото: ФК "Зенит"
"Непростому началу в РПЛ есть логичные объяснения, и внутри коллектива не было никакой паники: все понимали, что нужно определенное время для адаптации к выступлениям", — сказал Карминати.

Карминати считает, что "Зениту" предстояло к игре без Малкома и Далера Кузяева, а также на старте сезона у команды не было Вендела, травмированы Андрей Мостовой и Родригао. Тренер отметил, что "Ростов" команда не победила только по своему недосмотру, а "Динамо" воспользовалось немногочисленными ошибками командами.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Зенит
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