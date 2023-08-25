"Спортивная карьера Дзюбы все-таки близится к закату. Может быть, он видит себя ведущим суперрейтингового шоу в будущем. У Артема есть задатки, благодаря которым он способен затмить Урганта и Волю", — сказал Бабичев.
Напомним, 35-летний Дзюба в свободное время снимается в различных шоу на YouTube-пространстве и является одним из ведущих программы "Ну, так нельзя" на "Коммент.Шоу". Сейчас спортсмен, 22 августа отпраздновавший свой день рождения, восстанавливается после травмы. В нынешнем сезоне у него один гол в четырёх матчах.
Источник: Sport24.
Светский журналист: у Дзюбы есть задатки, благодаря которым он способен затмить Урганта и Волю
Светский журналист Евгений Бабичев считает, что нападающий "Локомотива" Артём Дзюба после завершения карьеры мог бы затмить Ивана Урганта и Павла Волю.
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