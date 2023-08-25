– Чавес успешно прошел медосмотр. В воскресенье он будет представлен как игрок "Динамо" и подпишет контракт, — передает слова агента РИА Новости.
Ранее СМИ стало известно о том, московское "Динамо" заплатило Луису Чавесу 6,5 миллионов евро, чтобы тот выкупил свой контракт у мексиканской "Пачуки".
В минувшем сезоне Луис Чавес принял участие в 42 матчах мексиканской "Пачуки". Полузащитник сумел записать на свой счет три гола и пять ассистов.
Полузащитник Луис Чавес успешно прошел медосмотр для перехода в "Динамо"
Мексиканский полузащитник Луис Чавес успешно прошел медицинское обследование для перехода в московское "Динамо", сообщил его агент Клаудио Курти.
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