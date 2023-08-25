– Пока не могу сказать ничего нового о трансфере Михаэля в "Рубин". На данный момент у нас нет никакого ответа от них. Клуб не принял решение. Но мы на связи. Посмотрим, что будет дальше, — цитирует Шульце Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что казанский "Рубин" заинтересован в услугах игрока австрийского "Рида" Михаэля Мартина. По слухам, российский клуб хотел бы заполучить полузащитника в текущее трансферное окно.
23-летний Михаэль Мартин является футболистом австрийского "Рида" с 2022 года. Действующий контракт немца с командой рассчитан до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 400 тысяч евро.
Агент Мартина: "Рубин" не принял решения относительно Михаэля, но мы на связи
Себастьян Шульце, агент полузащитника австрийского "Рида" Михаэля Мартина, отреагировал на слухи о том, что его клиент может перейти в казанский "Рубин".
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