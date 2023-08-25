Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
1 - 1 1 1
ЦСКАЗавершен
Факел
0 - 0 0 0
Краснодар2 тайм
П1 5.7X 2.17П2 2.5

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
22:00
Лутон ТаунНе начат
П1 1.28X 6.2П2 12

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лас-Пальмас
0 - 0 0 0
Реал СосьедадПерерыв
П1 4X 2.24П2 2.9
Сельта
22:30
Реал МадридНе начат
П1 4.6X 3.95П2 1.78

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
РБ Лейпциг
21:30
ШтутгартНе начат
П1 1.6X 4.4П2 5.2

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нант
22:00
МонакоНе начат
П1 4.7X 4.1П2 1.75
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Агент Мартина: "Рубин" не принял решения относительно Михаэля, но мы на связи

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Себастьян Шульце, агент полузащитника австрийского "Рида" Михаэля Мартина, отреагировал на слухи о том, что его клиент может перейти в казанский "Рубин".
Фото: Getty Images
– Пока не могу сказать ничего нового о трансфере Михаэля в "Рубин". На данный момент у нас нет никакого ответа от них. Клуб не принял решение. Но мы на связи. Посмотрим, что будет дальше, — цитирует Шульце Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что казанский "Рубин" заинтересован в услугах игрока австрийского "Рида" Михаэля Мартина. По слухам, российский клуб хотел бы заполучить полузащитника в текущее трансферное окно.

23-летний Михаэль Мартин является футболистом австрийского "Рида" с 2022 года. Действующий контракт немца с командой рассчитан до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 400 тысяч евро.


Рубин Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится